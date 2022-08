POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter Mofafahrer gesucht sowie weitere Zeugen

Schermbeck (ots) - Ein Unbekannter hat sich einem Mädchen und einer jungen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann saß am Mittwoch in der Zeit zwischen 17 und 18.30 Uhr auf einem Stuhl am Wesel-Datteln-Kanal an der Maassenstraße. Dabei war er nur mit Unterhose bekleidet und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Polizei Hünxe fahndet deshalb nach dem etwa 50 Jahre alte Täter. Er ist etwa 165 bis 170 cm ...

mehr