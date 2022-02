Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige kontrolliert - Polizei sucht Geschädigte

Schwedelbach-Kreis Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag haben Anwohner die Polizei verständigt. Sie teilten um 22.45 Uhr mit, dass zwei verdächtige Personen im Bereich der Pörrbacher Straße fremde Grundstücke betreten würden. Die Zeugen berichteten, dass die Unbekannten in der Kollweilerstraße versucht haben sollen, in mehrere Garagen einzudringen.

Die Polizei fahndete nach den Verdächtigen. Sie entdeckte um 0.40 Uhr zwei Männer, auf die Beschreibung der Zeugen passte, in einem Auto. Bei der Überprüfung des Wagens entdeckten die Einsatzkräfte einen Winkelschneider und zwei Bohrschrauber sowie ein Mountainbike der Marke Giant. Die Herkunft der Gegenstände ist unklar. Sie wurden vorläufig sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des 38-jährigen Fahrers fanden die Beamten einen Elektroschocker und einen pyrotechnischen Gegenstand. Auch diese Objekte stellte die Polizei sicher.

Weil der Verdacht bestand, dass der Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, brachten ihn die Einsatzkräfte zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei bittet Geschädigte, die die aufgefundenen Gegenstände vermissen, oder in der Nacht zum Freitag Opfer eines Diebstahls geworden sind, sich unter Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |mhm

