Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Radfahrerin fährt gegen PKW und flüchtet - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, den 14.05.2022, gegen 12.30 Uhr ereignete sich an der Ziegelkampstraße in Nienburg in Höhe des LIDL-Marktes ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beabsichtigte eine 41-jährige Nienburgerin mit ihrem PKW von dem Parkplatz des LIDL-Marktes auf die Ziegelkampstraße aufzufahren, als eine Radfahrerin von rechts kommend gegen ihren PKW fuhr. Die Radfahrerin stürzte, stand unverzüglich wieder auf und entfernte sich mit ihrem Rad fußläufig in Richtung Berliner Ring. Die 41-Jährige fuhr zurück auf den Parkplatz und verständigte die Polizei.

Der PKW wurde hinten rechts an Tür und Radkasten beschädigt. Die Radfahrerin soll ca. 20 Jahre alt, dunkelhaarig, kräftig und mit einer Leggins sowie einem Top bekleidet gewesen sein. Zwei Passanten sollen das Unfallgeschehen beobachtet haben. Die Polizei Nienburg bittet die Personen sowie weitere Zeugen, sich telefonisch unter (05021) 97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell