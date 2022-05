Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland-Kundenparkplatz in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(Ab)Bereits am Donnerstag, den 12.05.2022, in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz der Kaufland-Filiale Am Helweg in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Pkw beschädigt worden ist.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der oder die flüchtige Unfallverursacher/in beim Rangieren den geparkten Pkw beschädigt hat. Am beschädigten Pkw konnten im Rahmen der Unfallaufnahme weiße Fremdlackanhaftungen des Verursacherfahrzeugs festgestellt werden.

Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher oder die flüchtige Unfallverursacherin nimmt die Polizei Stadthagen unter der Tel.: 05721/400-4 entgegen.

