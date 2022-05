Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 84jähriger Frau Geldbörse aus Handtasche beim Einkaufen gestohlen

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE)

Am Samstag, 14. Mai 2022, war eine 84jährige Frau aus Leese im Nettomarkt Stolzenau gegen 11.30h einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, daß ihre Geldbörse nicht mehr in der von ihr mitgeführten Handtasche gewesen ist. In einem kurzen unbeobachteten Moment dürfte diese aus der Tasche entwendet worden sein, als die Frau Waren aus einem Regal entnahm. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten etwa 130 Euro Bargeld.

Die Polizei Stolzenau hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig rät die Polizei dazu, während des Einkaufs mitgeführte Taschen, in denen sich Geldbörsen oder andere Wertgegenstände befinden, auch nicht nur für einen kurzen Augenblick unbeobachtet zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell