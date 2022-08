POL-NMS: 220826-3-pdnms: Einbrüche in Kindergärten in Melsdorf und Ottendorf

Damp (ots) - Nach einem Übergriff am Dienstagabend in Damp sucht die Kriminalpolizei Eckernförde nach Zeugen. Gegen 22.15 Uhr war eine 22-jährige Frau auf dem Rückweg zu ihrer Ferienwohnung, als sie auf dem Gehweg vor der Ostseeresidenz von einem bisher unbekannten Täter am Arm ergriffen wurde. Dieser forderte sie in gebrochenem Deutsch zum Mitkommen auf. Die junge Frau konnte sich jedoch losreißen, sie blieb ...

