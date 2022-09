Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220901-1-pdnms Straßenrennen in Büdelsdorf

Büdelsdorf (ots)

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife viel am 01.09.2022 um 00:42 Uhr ein blauer Opel Insignia auf, der auf dem Parkplatz Am Friedrichbrunnen in Büdelsdorf (Edeka, Aldi), große Kreise mit hoher Geschwindigkeit fuhr. Es sollte eine Kontrolle des Fahrers sowie des Fahrzeugs erfolgen. Doch der Fahrer beschleunigte den PKW, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei befuhr er die Straßen Am Friedrichbrunnen, Friedhofsallee, Agnes-Miegel-Straße sowie die Wollinstraße. Auf seiner Fahrt wurde die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h teilweise um mehr als das Dreifache überschritten. Am Streifenwagen wurden während der Fahrt sowohl das Blaulicht als auch das Martinshorn eingeschaltet. In der Wollinstraße gelang es den Einsatzkräften, den Opel anzuhalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer gerade einmal 16 Jahre alt war. Er war auch nicht Besitz eines Führerscheins. Nachdem er mit zur Dienststelle verbracht wurde, wurde er anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. Er muss sich nun strafrechtlich für sein Tun verantworten.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell