POL-W: SG Unfall auf der Klingenstraße - Eine schwerverletzte Frau

Wuppertal (ots) - Am Samstag (10.09.2022, gegen 03:30 Uhr) meldete das Sicherheitspersonal einer Baustelle in der Rosenstraße, dass sich unbefugte Personen in der Baustelle befinden. Das Gebäude wurde durch Polizeibeamten umstellt und durchsucht. In dem Rohbau konnten zwei Männer (39, 40) angetroffen werden, die ...

mehr