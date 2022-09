Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt in Elberfeld - fünf beschädigte Fahrzeuge

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 10.09.2022 gegen 00:16 Uhr kam es im Bereich der Wuppertaler Nordstadt zu einer Verfolgungsfahrt. Ein Streifenwagen beabsichtigte an der Gathe zur Karlstraße einen Chevrolet Nubira zu kontrollieren. Trotz mehrfacher Aufforderung anzuhalten, setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort und flüchtete vor den Beamten. In Höhe der Straße Höchsten zur Wiesenstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem flüchtigen Chevrolet und einem unterstützenden Streifenwagen. Um eine weitere Kollision zu verhindern, musste der verfolgende Mercedes Vito der Polizei ausweichen und prallte dabei gegen einen Poller. In der Folge flüchtete der Chevrolet weiterhin mit hoher Geschwindigkeit. In der Heinrichstraße stieß er gegen einen geparkten Renault Twingo und schob diesen auf einen Daimler GLA 200. Der Fahrzeugführer konnte im Anschluss seine Flucht fußläufig unerkannt fortsetzen. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu einem Chevrolet Nubira mit einem Bergheimer Städtekennzeichen machen können, sich bei der Polizei unter der 0202 284-0 zu melden. (ar)

