Polizei Wuppertal

POL-W: RS Brand in Remscheid - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am vergangenen Freitag (09.09.2022, 23:15 Uhr) kam es an der Lenneper Straße zu einem Feuer in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses mit einem hohen Sachschaden. Die Bewohner der anderen Wohnung wurden auf den Brand durch einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam und riefen die Feuerwehr. Anschließend konnten sie das Haus unversehrt verlassen. Bei dem Brand in der leerstehenden Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen um die Brandursache zu klären. (sw)

