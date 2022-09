POL-W: W Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses

Wuppertal (ots) - Am Dienstag (06.09.2022, gegen 16:45 Uhr) konnten zwei Männer (25 und 30) in der Elberfelder Innenstadt festgenommen werden. Zivilbeamte der Polizei hatten zuvor am Kerstenplatz beobachten können, wie der 25-Jährige aus einem Fahrradkorb einer 45-jährigen Wuppertalerin eine Geldbörse ...

