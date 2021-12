Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Unfallflucht; 10.000.- Euro Schaden; Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Mercedes der C-Klasse, der in der Rotenberger Straße geparkt war. Die komplette linke Fahrzeugseite war beschädigt, sodass der Sachschaden auf rund 10.000.- Euro beziffert werden kann. Rote Farbe wurde am Mercedes festgestellt, die vom Fahrzeug des Verursachers stammt, das bei dem Crash ebenfalls erheblich beschädigt worden sein dürfte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall, zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

