Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Lagerhalle brennt ab

Ahaus (ots)

Aus ungeklärter Ursache ist es am Samstag gegen 06.00 Uhr in Ahaus-Wüllen zum Brand einer Lagerhalle an der Straße Harmate gekommen. Personen kamen nicht zu Schaden, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Feuerwehrkräfte der Löschzüge Wüllen und Ahaus brachten die Situation unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude. (to)

