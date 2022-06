Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Haushälfte nach Brand unbewohnbar

Isselburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Freitag in Isselburg zum Brand in einem Wohnhaus gekommen. Die Flammen entwickelten sich im Keller eines Gebäudes am Rainweg. Kräfte der Feuerwehr Isselburg brachten die Situation unter Kontrolle und löschten die Flammen. Ein Bewohner erlitt nach erster Einschätzung eine leichte Vergiftung durch Rauchgas. Die betroffene Haushälfte ist unbewohnbar, die Ursache für den Brand unklar. Die Kriminalinspektion I bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (to)

