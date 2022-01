Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 7. Januar 2022:

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Sonntag, 09.01.2022, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, gegen einen in der Gaußstraße in Wolfenbüttel geparkten PKW Citroen und beschädigte diesen an der gesamten linken Seite. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Denkte: Missbrauch einer Notrufeinrichtung, Hinweise gesucht

Mittwoch, 05.01.2022, 01:05 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen, um 01:05 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter zunächst die Plexiglasscheibe eines Feuermelders am Feuerwehrgerätehaus in Groß Denkte, Donnerburgstraße, eingeschlagen. Anschließend wurde unberechtigt Feuer- / Sirenenalarm ausgelöst. Es entstand geringer Sachschaden, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

