POL-PPWP: Vorsicht bei Nachrichten von Unbekannten!

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Apotheke in Queidersbach ist am Montag erneut überfallen worden. Ein unbekannter Mann betrat gegen 13.45 Uhr den Verkaufsraum in der Hauptstraße, zeigte einer Mitarbeiterin ein Messer und forderte Bargeld. Mit der Beute verließ der Unbekannte anschließend die Apotheke und lief in Richtung Kirchstraße davon. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am 17. Februar 2022. ...

