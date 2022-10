Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach gefährlicher Körperverletzung-Zeugen gesucht - Autolack zerkratzt - Kennzeichendiebstahl - Diebstahl und mehrere Körperverletzungen im Bereich des Lullusfestes-Zeugen gesucht - Scheibe beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach gefährlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bebra. Ein Unbekannter verletzte einen 25-jährigen Mann aus Bebra am Montagabend (10.10.), gegen 19 Uhr, in einer Bahnhofsunterführung in der Goethestraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen folgte der Mann dem 25-Jährigen, sprach ihn an und fasste ihm dabei an die Schulter. Als der Bebraner den Unbekannten abwies, schlug dieser mit einer mitgeführten Flasche gegen den Kopf des 25-Jährigen. Nachdem eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchtete der Täter schließlich fußläufig in Richtung der Gilfershäuser Straße stadtauswärts. Er kann als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und führte einen schwarzen Stoffbeutel mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autolack zerkratzt

Bebra. Unbekannte zerkratzten am Freitag (07.10.), zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr, den Lack eines blauen 3er BMW. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "In der Lache". Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-XI 738 eines grünen VW Golfs montierten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in der Hauptstraße ab. Anschließend entwendeten die Langfinger das vordere Kennzeichen und ließen das hintere am Tatort zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl am Lullusfest

Bad Hersfeld. Am Montagabend (10.10.), gegen 22.20 Uhr, stahl ein Unbekannter ein CO2-Schnellfeuergewehr von einer Schießbude auf dem Festplatz in der Straße "Am Markt". Der aufmerksame Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl umgehend und informierte die Polizei, welche das Gewehr im Rahmen einer sofortigen Fahndung in der Straße "Johannestor" auffinden und sicherstellen konnte. Der Täter kann als circa 25 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Bomberjacke und einen weißen Pullover. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Körperverletzungen im Bereich des Lullusfestes - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montag (10.10.), In der Zeit zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, wurden den Einsatzkräften von Rettungsdienst und Polizei vier körperliche Auseinandersetzungen auf dem Festgelände in der Straße "Am Markt" gemeldet. Mehrere Personen wurden hierbei mitunter leicht verletzt. In zwei Fällen konnten die Beamten Tatverdächtige feststellen. Ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld widersetzte sich in diesem Zusammenhang den polizeilichen Maßnahmen, sodass Zwangsmaßnahmen erforderlich wurden. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Bei einem weiteren Beamten löste sich bei der körperlichen Interaktion zudem eine Bodycam von der Schutzweste, welche ein bislang Unbekannter unberechtigt an sich nahm und entwendete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Körperverletzungen oder dem Verbleib der Bodycam geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Lullusfest

Bad Hersfeld. Unbekannte verletzten am Montagabend (10.10.) einen 29-jährigen Mann aus Bad Hersfeld auf einem Festplatz in der Straße "Am Markt". Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hielt sich der Bad Hersfelder im Bereich eines Riesenrades auf, als ihm eine unbekannte männliche Person eine Flasche gegen den Kopf warf und ihm ins Gesicht schlug. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe beschädigt

Bad Hersfeld. Am Montag (10.10.), gegen 18.30 Uhr, wurde in der "Oberen Frauenstraße" die Scheibe der Eingangstür eines Geschäftes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

