Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung

Gera (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde an der Straßenbahnhaltestelle Wintergarten in Gera ein Stromkasten stark beschädigt. Der Täter konnte unerkannt flüchten, die Strafanzeige wurde aufgenommen.

