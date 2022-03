LPI-G: Dein individueller Berufs- und Informationstag !

Greiz (ots) - Greiz: Am Donnerstag (03.03.2022), gegen 15:50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Reichenbacher Straße einen 65-jährigen Ford Fahrer. Es stellte sich heraus, dass er unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

