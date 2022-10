POL-OH: Reifen zerstochen

Vogelsbergkreis (ots) - Doppelhaus in Brand geraten: Ursache noch unklar Lauterbach. Am Montagabend (10.10.) kam es in einem Doppelhaus in der Bertha-von-Suttner-Straße zu einem Brandgeschehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 19:40 Uhr in einer dortigen Doppelhaushälfte zu einer Explosion, in dessen Folge das Haus in Brand geriet. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und ...

