Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Doppelhaus nach Explosion in Brand geraten

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Montagabend (10.10.), gegen 19:40 Uhr, in einer Doppelhaushälfte in der Bertha-von-Suttner-Straße zu einer Explosion, in deren Folge das gesamte Doppelhaus in Brand geriet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und führte umfangreiche Löscharbeiten durch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es kurz zuvor zwischen zwei Hausbewohnern, einem 57-jährigen Mann und einer 51-jährigen Frau, zu einem Streit. Während sich die Frau mit leichten Verletzungen aus dem Haus retten konnte, verblieb der 57-Jährige im Haus. Kurze Zeit später kam es im Inneren der Doppelhaushälfte zur Explosion und der Brandentstehung.

Anhand der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Explosion mittels Gas in suizidaler Absicht von dem 57-jährigen Mann ausgelöst wurde und er sich in den Trümmern befindet. Die 51-Jährige und ein weiterer Mann wurden mit leichten Verletzungen zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Eine Absuche des Hauses nach dem 57-Jährigen konnte aus Sicherheitsgründen noch nicht erfolgen, da dieses weiterhin akut einsturzgefährdet ist und abgetragen werden muss. Die Arbeiten sind derzeit in Abklärung und werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages beginnen.

Die Brandursachenermittlungen dauern weiterhin an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Dominik Möller,

Pressesprecher

