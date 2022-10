Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen der Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Am Sonntag (09.10.) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand. Eine 48-jährige Skoda-Fahrerin aus Dipperz stand nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am linken Fahrbahnrand der Röhnstraße auf Höhe der Hausnummer 5 und beabsichtigte in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 24-Jährigen, welche ebenfalls die Rhönstraße befuhr. Durch die Kollision wurde der Ford gegen einen Lkw sowie einen Opel Corsa gedrückt, welche am rechten Fahrbahnrand parkten. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Frontalzusammenstoß ohne Verletzte

Bad Hersfeld. Am Montag (10.10.), gegen 5:40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus den Niederlanden die Alsfelder Straße im Bad Hersfelder Stadtteil Asbach (B62) aus Richtung Eichhof kommend in aufsteigender Fahrtrichtung. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Willingshausen (Schwalm-Eder-Kreis) befuhr zeitgleich die Alsfelder Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 59 geriet der Fahrer aus den Niederlanden aus noch unklarer Ursache auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (10.10.), in der Zeit von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, parkte eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau ihren grauen Skoda Fabia im Seilerweg ordnungsgemäß ein. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Fahrzeug vorne links und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

