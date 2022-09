Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Kraftfahrzeugen - Hochwertige Limousine von Hotelparkplatz entwendet

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (08.09.) stahlen bislang unbekannte Täter einen Mercedes C 220 in der Nähe eines Hotels an der Mindener Straße. Das hochwertige Fahrzeug war durch den Besitzer auf einem dortigen Parkplatz am Abend zuvor abgestellt worden. Der Wagen hat einen Wert von etwa 60.000.- Euro. Das schwarze Fahrzeug hatte Herforder Zulassungskennzeichen und besitzt eine moderne Keyless-Go Schließtechnik, die vermutlich überwunden wurde. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

