POL-PPKO: Polizei beleidigt und angegriffen

Koblenz (ots) - Derzeit rufen im Großraum Koblenz unbekannte Täter wieder einmal vermeintliche Seniorinnen und Senioren an und versuchen, diese um ihr Geld zu betrügen. Die Masche ist nicht neu: man will die Angerufenen glauben machen, der Anrufer sei von der Polizei und wolle warnen, da es in der Nachbarschaft zur Festnahme von Einbrechern gekommen sei. Ein Teil ...

