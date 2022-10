Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Windschutzscheibe beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Von Straße abgekommen

Eine 33-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr am Dienstag gegen 23.30 Uhr die L 1115 zwischen Aspach und Backnang. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie kurz vor der Krähenbachkreuzung von der Fahrbahn ab, wobei mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt wurden. Am Unfallauto, das letztlich abgeschleppt werden musste, entstand ca. 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Alfdorf: Autoscheibe mutwillig beschädigt

Am Mittwochmorgen wurde vom Eigentümer eines Pkw Ford Ranger festgestellt, dass die Frontscheibe des Autos mutwillig beschädigt wurde. Es waren in der Scheibe fünf Einschläge und auf der Motorhaube deformierte Kunststoffreste erkennbar. Es scheint, als ob die Autoscheibe mit kleinkalibriger Munition beschossen wurde. Hinweise zu dem Vorfall, der sich in der Nacht zum Mittwoch in der Achalmstraße ereignete, wird nun von der Polizei Welzheim unter Tel. 07182/92810 erbeten.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 18:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Fronackerstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell