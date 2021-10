Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kayhude - Raub auf Tankstelle

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (17.10.2021) ist es in Kayhude zu einem Raub auf eine Tankstelle in der Segeberger Straße gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betraten um 17:44 Uhr zwei junge Männer den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte von der Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Die beiden Täter erbeuteten einen mittleren dreistelligen Betrag und flohen zu Fuß in Richtung Nahe.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund verlief erfolglos.

Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen eine Strafanzeige wegen Schweren Raubes auf.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die weitere Fluchtrichtung und möglicherweise durch die Täter verwendete Fahrzeuge geben können.

Der erste Täter war athletisch gebaut und circa 23 Jahre alt. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und war mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Anorak mit weißen Kapuzenbändern, schwarzen Turnschuhen mit weißen Schnürsenkeln und Zwischensohlen und einer blauweißen OP-Maske bekleidet.

Der zweite Täter war ungefähr 20 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hatte dunkle kurze Haare und eine Tätowierung auf dem linken Handrücken. Der Mann war mit einer schwarzen Jogginghose mit drei weißen Längsstreifen von Adidas, grauweißen Turnschuhen, einem schwarzen Pullover, einer anthrazitfarbenen Weste und einem schwarzen Basecap mit weißer Aufschrift bekleidet.

Beide sprachen fließend Deutsch und wurden vom Phänotypus als Mitteleuropäer beschrieben.

Die Ermittler bitten unter 04551 8840 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell