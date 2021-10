Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbrüche in Baumarkt und Baustoffhändler

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17.10.2021) ist es in der Niendorfer Straße, Ecke Ohechaussee, zum Einbruch in einen Baumarkt und einen nebenan befindlichen Baustoffhändler gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und entwendeten überwiegend Akkuwerkzeuge des Herstellers Makita im oberen vierstelligen Gesamtwert.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes gehen die Ermittler davon aus, dass der Abtransport über einen längeren Zeitraum angedauert haben dürfte.

Die Beamten bitten unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell