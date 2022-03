Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin übersieht Straßenbahn

Am Montag erlitt eine Frau in Ulm schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr überquerte eine 37-Jährige in der Beyerstraße den Fuß- und Radweg in Richtung Ehinger Anlagen. Sie hatte am Gleiskörper nicht auf das Verkehrszeichen und die aus Richtung Ehinger Tor kommende Straßenbahn geachtet. Die Frau hörte wohl mit Kopfhörern Musik. Selbst auf die Warnglocke der Straßenbahn reagierte sie nicht. Deren Führer leitete eine Gefahrenbremsung ein. Die Fußgängerin prallte gegen das Fahrzeug und schleuderte auf den Boden. Rettungskräfte brachten die 37-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Ein Sachschaden an der Straßenbahn ist nicht entstanden.

Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. In diesem Fall liegt das besondere Augenmerk auf dem Hören und Sehen.

