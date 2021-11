Polizei Dortmund

POL-DO: Streit an einem Kiosk eskaliert - Polizei stellt PTB-Waffe sicher und nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1250

Ein Streit ist am gestrigen Abend (17. November) an einem Kiosk an der Humboldtstraße eskaliert. Ein Mann bedrohte seinen Kontrahenten und zeigte eine Schusswaffe vor. Die Polizei nahm den unter Alkohol stehenden Tatverdächtigen vorläufig fest. Die PTB-Waffe sowie einen kleinen Waffenschein stellten die Beamten sicher.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Männer gegen 18.50 Uhr in Streit. Im Rahmen dieser verbalen Auseinandersetzung drohte ein 59-jähriger Dortmunder einen 48-Jährigen aus Lünen. Er zog eine Schusswaffe aus einem Holster, hielt ihm diese aber nicht vor.

Die sofort alarmierten Polizisten nahmen den deutlich alkoholisierten 59-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. In einem Schrank im Kiosk fanden sie eine PTB-Waffe und stellten diese sicher. Ebenso einen kleinen Waffenschein.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Dortmunder erwartet ein Strafverfahren wegen Bedrohung. Eine waffenrechtliche Prüfung wurde veranlasst.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell