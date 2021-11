Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Raub nahe der U-Bahn-Haltestelle Voßkuhle: Tatverdächtiger ermittelt

Dortmund (ots)

Wie mit der Pressemitteilung Nr. 1171 berichtet, ist es in der Nacht zum 31. Oktober zu einem Raubdelikt im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Voßkuhle gekommen. Einem 19-jährigen Dortmunder wurde dabei die Jacke samt Inhalt geraubt. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt.

Der 20-jährige Dortmunder steht nach den bisherigen Ermittlungen im Verdacht, an dem Raub beteiligt gewesen zu sein. Der 19-Jährige war in dieser Nacht von einer größeren Gruppe junger Männer angegangen worden. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an.

