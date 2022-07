Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Brand eines Wohnhauses auf der Reichenaustraße (28.07.2022)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Reichenaustraße zum Brand eines Wohnhauses gekommen bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 6 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, dass es in einem Wohngebäude auf der Reichenaustraße brenne. Die mit starken Kräften ausgerückten Rettungskräfte stellten vor Ort fest, dass das zweite Obergeschoss eines Wohnhauses in Brand stand. Sowohl die 34-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung als auch alle anderen Bewohner des Gebäudes konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr Konstanz, die mit mehreren Fahrzeugen und 60 Mann im Einsatz war räumte das Gebäude und bekämpfte das Feuer erfolgreich. Die Kräfte des Rettungsdienstes, die ebenfalls mit sieben Fahrzeugen, einem Notarzt und einem Notfallseelsorger vor Ort waren, kümmerten sich um drei durch Rauchgase verletzte Bewohner und um die Betreuung weiterer unter Schock stehender Betroffener des Brandhauses. Mehrere Wohnungen wurden durch das Feuer so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Für die betroffenen Bewohner organisierte die Stadt Konstanz Notunterkünfte. Die Reichenaustraße war während des Einsatzes der Rettungskräfte zeitweise voll gesperrt. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist von einer vorsätzlichen Brandlegung nicht auszugehen. Der am Gebäude entstandene Sachschaden dürfte im Bereich von rund 100.000 Euro liegen.

