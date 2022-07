Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Einen Werbebanner beschädigt, einen Werbebanner gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (27./28.07.2022)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr, einen an der Fußgängerüberführung an der Straße "Seehalde" angebrachten Werbebanner beschädigt und einen weiteren gestohlen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, entgegen.

