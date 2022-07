Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt (28.07.2022)

Tuningen (ots)

Ein schwerverletzter Radfahrer ist die Folge eines Unfalls, den ein Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr verursacht hat. Ein 26-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer bog, von der Bundesstraße 523 kommend, nach links auf die Landesstraße 429 in Richtung Schura ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommendem Radfahrer, der seitlich gegen den Sprinter prallte. Der Radler zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell