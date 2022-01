Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220117.1 Kiel: Festnahmen nach Sachbeschädigungen durch Graffiti

Kiel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten Beamtinnen und Beamte der Kieler Reviere insgesamt sechs Personen festnehmen, die zuvor im Stadtteil Südfriedhof zwei Verteilerkästen besprüht haben.

Gegen 00:40 Uhr am Samstagmorgen informierte eine aufmerksame Anruferin die Polizei und teilte mit, dass sie in der Lantziusstraße vier Personen beobachtet habe, die gerade einen Stromkasten besprüht hätten. Des Weiteren haben die Personen einen Schriftzug auf den Stromkasten angebracht. Noch während der Anfahrt der Polizeikräfte zum Einsatzort teilte die Anruferin mit, dass die Personen nun auf einen nahegelegenen Parkplatz gegangen seien und sich mit einem Pkw entfernen würden. Das Fahrzeug konnte durch die Polizeibeamten in der Saarbrückenstraße angehalten werden. Im Selbigen befanden sich vier Männer zwischen 17 und 31 Jahren. Zudem konnten Tat- und Beweismittel sichergestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

Circa eine Stunde später stellten Beamte des 3. Polizeirevier Kiel in der Johann-Meyer-Straße einen weiteren Stromkasten fest, der ebenfalls besprüht worden war. Unweit des Feststellungsortes konnten zwei weitere Personen angetroffen werden, die entsprechendes Tat- und Beweismittel mit sich führten. Die sechs Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

