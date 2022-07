POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht am Bahnhof Homburg

Bexbach (ots) - Am 21.07.2022, gegen 15:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer einen Verkehrsunfall an der Einmündung Kleinottweilerstraße / Kleinstraße in Bexbach, indem er gegen die Front eines an der Einmündung haltenden silberfarbenen VW Touran mit Homburger Kreiskennzeichen fuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

