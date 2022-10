Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Diebstahl, Munitionsfund, Am Handy- Kind nicht angeschnallt, Unfälle

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz: Weidezaun zerstört

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 9:39 Uhr den Zaun zu einer Pferdekoppel an der Straße Breitwiesen. Dabei riss der Unbekannte mehrere Zaunpfosten heraus und durchtrennte das Elektroweidezaunseil.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Bühlertann: Schmiedeamboss entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag und Mittwoch, 14:20 Uhr einen im Hofraum einer ehemaligen Schmiede in der Ellwanger Straße aufgestellten rund 150 Kilogramm schweren Schmiedeamboss. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro. Zum Abtransport wurde möglicherweise ein Fahrzeug verwendet.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Gaildorf: Kind nicht angeschnallt, Mutter am Handy

Beamte kontrollierten am Dienstag gege15:30 Uhr in der Karlstraße einen Peugeot, nachdem die Fahrerin dabei gesehen wurde, wie sie während der Fahrt auf ihrem Telefon herumtippte. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass im Fond des Fahrzeugs zudem ein sechsjähriges Mädchen saß ohne angeschnallt zu sein. Auf die 29-jährige Fahrerin kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug rollt weg

Nachdem eine 52-Jährige ihren VW entlang der Klosterstraße geparkt hatte, vergaß sie offenbar das Fahrzeug ausreichend gegen das Wegrollen zu schützen. Daher setzte sich der PKW in Bewegung und rollte auf einen davor geparkten Audi. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW: Dabei entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro.

Ilshofen-Eckartshausen: Granate gefunden

Ein Anrufer meldete am Mittwoch gegen 13:10 Uhr, dass er auf einer Grünfläche in der Verlängerung der Burgbergstraße einen größeren Sprengkörper entdeckt habe. Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall fuhren die Örtlichkeit an. Offenbar handelte es sich um eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg. Der hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte das Geschoss bergen und abtransportieren. Dabei handelte es sich um eine Granate amerikanischer Bauart, Kaliber 105 mm.

Wolpertshausen: Fahrzeugbrand

Kurz nach 3:00 Uhr am Donnerstagmorgen war ein 54-Jähriger mit seinem DAF-LKW-gespann auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Feuer an dem LKW-Anhänger. Der Fahrer konnte das Gespann am Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle abbremsen. Die Feuerwehr löschte den Anhänger und die teilweise in Brand geratene Ladung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Braunsbach: Unfall beim Wenden

Am Mittwoch gegen 14:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Streifenwagens die Autobahn A6 zunächst in Fahrtrichtung Nürnberg. Im Bereich der Anschlussstelle Schwäbisch Hall wollte er wenden, um direkt wieder auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn aufzufahren. Dabei übersah er ein auf der Autobahnabfahrt aus Richtung Nürnberg kommendes Knaus-Wohnmobil eines 51-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell