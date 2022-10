Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fensterscheiben mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Von Straße abgekommen

Der 17-jähriger Fahrer eines Micro Cars fuhr am Mittwoch gegen 16.15 Uhr von Sechselberg nach Vorderwestermurr. Dort kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Eine Mitfahrerin verletzte sich hierbei leicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe ca. 10.000 Euro.

Fellbach: Fenster beschädigt

Zwei Fenster am Schulgebäude des Friedrich-Schiller-Gymnasiums wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag mutwillig beschädigt. Es wurden unbekannte Gegenstände gegen die Glasscheiben geschleudert, die dadurch Schaden nahmen. Dieser wird auf 2000 Euro beziffert. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr fuhr zwischen Miedelsbach und Michelau ein 64-jähriger VW-Fahrer von einem Parkplatz auf die L 1148 ein und missachtete die Vorfahrt einer in Richtung Michelau fahrenden Autofahrerin. Die 32-jährige Autofahrerin stieß mit dem Fahrzeug des 64-jährigen zusammen, wobei sich die beiden Fahrzeuglenker sowie ein Kleinkind im Fahrzeug der 32-Jährigen leicht verletzten. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Sachschäden wurden auf 27000 Euro beziffert.

Schorndorf: Unfall am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr Kahlaer Platz ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Motorradfahrerin schwer verletzte. Ein 43-jähriger Golf-Fahrer war in den Kreisverkehr eingefahren, ohne auf die Vorfahrt der Motorradfahrerin zu achten, woraufhin diese nicht mehr reagieren konnte und mit dem einbiegenden Auto zusammenstieß. Die schwerverletzte Bikerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Motorrad wurde abgeschleppt. Die Sachschäden an den Unfallfahrzeugen belaufen sich auf ca. 8000 Euro.

Remshalden: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 51 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 14:50 Uhr die Schönbühlstraße hinter einer ebenfalls 51-jährigen Pedelec-Fahrerin entlang. Diese musste an der Einmündung zur Adalbert-Stifter-Straße verkehrsbedingt bremsen, was die BMW-Fahrerin zu spät bemerkte und auf das Fahrrad auffuhr. Daraufhin stürzte die Radfahrerin und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2000 Euro geschätzt.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 01.10.2022 und Mittwoch, 12.10.2022 beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Fellbacher Straße einen geparkten Citroen und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf ungefähr 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11:30 Uhr an der Kreuzung Wacholderstraße / Holunderstraße. Eine 31 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr die Wacholderstraße in Richtung B14 entlang. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 22-jährigen VW-Fahrers, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell