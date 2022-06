POL-PDNW: PI Grünstadt - Sicherstellung eines Pkw nach wiederholter Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) - Durch einen bislang unbekannten Täter wurde an einem Geschäft in der Turmstraße in Neustadt an der Weinstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.06.2022) eine Scheibe beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an ...

