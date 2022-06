Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mutwillige Beschädigung eines Gartenzauns

Haßloch (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 16.06.2022 auf Freitag, den 17.06.2022 traten unbekannte Täter Teile eine Gartenzauns in der Straße Untere Bleiche nieder. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Diese Sachbeschädigung könnte im Zusammenhang mit einer Gruppe von Jugendlichen stehen, welche in der Nacht lautstark durch das Wohngebiet zog. Ebenso wurde ein in der Straße Schäferwäldchen geparkter Dacia Logan mit einem Tritt beschädigt. Ein Schuhabdruck konnte an einer Tür festgestellt werden. Der Schaden hier wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen !

