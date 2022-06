POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots) - Am Samstag, den 18.06.2022 gegen 01:30 Uhr kam es in der Mannheimer Straße, Ecke Kanalstraße in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 21-Jährige Fahrer eines Ford KA befuhr hierbei die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim und wollte nach links in die Kanalstraße abbiegen. Im Abbiegevorgang kam er jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen angrenzenden Radweg und stieß ...

mehr