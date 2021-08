Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter in Auslieferungshaft

Rheinmünster (ots)

Am vergangenen Freitag gelang Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Albanien, die Festnahme eines international gesuchten Straftäters. Gegen einen 31-jährigen albanischen Staatsangehörigen lag aufgrund von Straftaten aus dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität ein internationaler Haftbefehl der griechischen Behörden vor. Nach Erlass der Festhalteverfügung am zuständigen Amtsgericht wurde der gesuchte Straftäter ins Gefängnis gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Griechenland wartet.

