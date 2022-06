Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrugsmasche: falscher Sohn meldet sich per Whatsapp

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 18.06.2022 kam es am Abend zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 53-jährigen Frau. Gegen 22:15 Uhr erhielt sie eine WhatsApp-Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. Darin gab der Täter sich als ihr Sohn aus. Noch im Gesprächsverlauf entstanden bei der Anzeigenerstatterin Zweifel und sie kontaktierte ihren wahren Sohn über dessen ihr altbekannter Nummer. Nachdem sie Screenshots vom Chatverlauf und Meldung an ihre Polizeidienststelle gemacht hat, blockierte sie die "neue" Handynummer.

Am Mittwoch, den 15.06.2022 kam es in Meckenheim erneut zu versuchten Betrügen, via Anruf durch angebliche Mitarbeiter von Microsoft. Hierbei wird durch geschickten Gesprächsverlauf oft versucht, Sie zu animieren Zugriff auf Ihren PC oder Ihre Cloud zu gestatten.

Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufs oder Nachricht werden, notieren Sie sich bitte die angezeigten Telefonnummern, beenden unmittelbar die Kommunikation und informieren Sie Ihre zuständige Polizeiinspektion. Nachfolgend die wichtigsten Tipps und Hinweise, wie sie sich schützen können: - Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Lassen sie sich niemals unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Wenn Sie sich unsicher fühlen, bitten sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde um Hilfe - Rufen Sie diese zurück - Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf.

