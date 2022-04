Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (182/2022) Totalschaden nach Unfall auf Veckerhäger Straße - Vito überfährt Verkehrsinsel, Fahrer aus Hann. Münden unverletzt, Unfallursache unklar

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Veckerhäger Straße

Samstag, 23. April 2022, gegen 05.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen (23.04.22) auf der Veckerhäger Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) mit seinem Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann aus Hann. Münden blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. An dem Mercedes-Vito entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt etwa 20.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge, kam der Wagen des aus Richtung Kassel kommenden 25-Jährigen gegen 05.50 Uhr in einer Kurve nach links von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel mit einer darauf installierten Ampelanlage, querte die Gegenfahrbahn und prallte anschließend gegen ein Geländer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell