POL-GÖ: (179/2022) Hann. Münden: 23-Jähriger auf Penny-Markt-Parkplatz überfallen - Täter flüchtet mit geraubter Geldbörse, Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Jühnde, Schedener Weg - Dienstag, 19. April 2022, gegen 08.00 Uhr JÜHNDE (as) - Am Dienstagmorgen (19.04.22) drangen Einbrecher durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Jühnde (Landkreis Göttingen) ein. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und durchsuchten das Wohnhaus im "Schedener Weg" nach geeignetem ...

