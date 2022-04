Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (176/2022) Balkonvollbrand in der 4. Etage eines Mehrfamilienhauses - Mieter bringen sich in Sicherheit

Göttingen (ots)

Göttingen, Gartenstraße

Dienstag, 19. April 2022, gegen 14.30 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Auf dem Balkon in der 4. Etage eines Wohnhauses in der Göttinger Innenstadt ist am Dienstagnachmittag (19.04.22) aus zurzeit noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die beiden Mieter bemerkten den Brandausbruch rechtzeitig, brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Einsatzkräfte drohte das Feuer auf das Dach des Mehrparteienhauses überzuspringen. Dies konnte durch den schnellen Einsatz der Berufsfeuerwehr Göttingen verhindert werden. Vorsorglich wurden alle Bewohner des Hauses evakuiert.

Sämtliche Räume der Wohnung wurden durch erheblichen Rauchgasniederschlag in Mitleidenschaft gezogen und sind unbewohnbar. Die Bewohner fanden bei Bekannten vorerst eine Unterkunft.

Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Für die Ermittlungen zur Brandursache wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt.

Die Berufsfeuerwehr Göttingen Feuerwehr war mit rund 30 Kameraden im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell