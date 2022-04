Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (173/2022) Einbrüche in Wulften und Bilshausen - Vier Taten in der Nacht zu Mittwoch, Polizei vermutet Zusammenhang

Göttingen (ots)

Wulften, Anger und Bahnhofstraße

Bilshausen, Osteroder Straße und Kapellenweg

BILSHAUSEN/WULFTEN (jk) - Bei insgesamt vier Einbrüchen haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13.04.22) in den Ortschaften Bilshausen und Wulften (Landkreis Göttingen) mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Es wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

In Wulften drangen die Diebe in einen Pflegedienst in der Bahnhofstraße und eine Apotheke in der Straße Anger ein. In benachbarten Bilshauen waren ein Bürogebäude an der Osteroder Straße und ein Handwerksbetrieb im Kapellenweg betroffen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die jeweils örtlich zuständigen Polizeikommissariate Osterode (für Wulften), Telefon 05522/5080, und Duderstadt (für Bilshausen), Telefon 05527/98010, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell