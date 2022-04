Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (171/2022) Frontscheinwerfer oder Kühlergrill - Diebe stehlen Fahrzeugteile von transportierten Wohnmobilen auf Autobahnparkplatz an der A 7, Ermittler raten zu Wachsamkeit

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Autobahnparkplatz "Leineholz-Ost" an der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord (Landkreis Göttingen) und Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) hat es in den zurückliegenden Monaten mehrere ungewöhnliche Diebstähle von Fahrzeugteilen gegeben. Von den Taten betroffen waren in allen Fällen Wohnmobile der Marke "Bürstner" oder aber bauartgleiche Modelle. Die Täter schlugen immer in Nächten von Mittwoch auf Donnerstag zu und montierten z. B. Frontscheinwerfer oder Kühlergrill fachmännisch ab. Dabei parkten die Wohnmobile jedoch nicht auf dem Parkplatz, sondern wurden auf einem Fahrzeugtrailer transportiert und waren demzufolge nicht zugelassen. Die Fahrer der Transportfahrzeuge bemerkten die Diebe nicht, u. a. weil sie währenddessen in der Fahrerkabine schliefen. Zuletzt schlugen die Diebe in der Nacht zum 7. April zu. Die Höhe des Gesamtschadens steht nicht fest.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen ermittelt. Aufgrund des Tatortes, des Tatzeitraums, der bauartgleichen, angegriffenen Transporter / Wohnmobile, der entwendeten KFZ-Teile sowie auch der Gesamtumstände und der Art und Weise der Tatausführungen geht man derzeit von einem Tatzusammenhang aus.

Die Ermittler empfehlen den Fahrern entsprechender Fahrzeugtransporte, für die Pause oder Nachtruhe derzeit besser richtige Rasthöfe anstelle von normalen Rastplätzen anzufahren. Rasthöfe haben den Vorteil, dass diese im Bereich der dortigen Gebäude über eine Videoüberwachung verfügen. Dieser Umstand schreckt potentielle Diebe für gewöhnlich ab.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell