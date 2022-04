Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (170/2022) Auseinandersetzung vor Café in Hann. Münden - 19-Jähriger bei Angriff schwer verletzt, mutmaßlicher Täter noch in der Nacht festgenommen, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kasseler Straße

Samstag, 9. April 2022, gegen 23.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einer Auseinandersetzung vor einem Café an der Kasseler Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sind am Samstag (09.04.22) ein 19-jähriger Heranwachsender schwer und ein 20 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Beide stammen aus dem benachbarten Landkreis Kassel (Hessen). Im Zusammenhang mit dem Geschehen haben Ermittler einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie auch der genaue Tathergang sind noch unklar. Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen, wurden die beiden Opfer gegen 23.40 Uhr vor dem Lokal von dem später Festgenommenen während eines Streits mutmaßlich mit einem Messer angegriffen. Der 19-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Er konnte nach ambulanter Versorgung die Klinik wieder verlassen.

Im Zuge der sofort aufgenommenen Ermittlungen nahmen Beamte den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht in seiner Wohnung in einem Hann. Mündener Ortsteil fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen kam der 22-Jährige in Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Das Tatmotiv und auch der Anlass des vorangegangenen Streits liegen bislang im Verborgenen.

Die Polizei in Göttingen sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet oder lautes Geschrei gehört haben bzw. sonst sachdienliche Hinweise geben können. Informationen jeglicher Art werden rund um die Uhr unter der 0551/491-2115 (Polizei in Göttingen) oder auch beim Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510, entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell