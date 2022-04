Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (169/2022) Verfolgungsfahrt endet in Zaun- Autofahrer ohne Führerschein flüchtet mit gestohlenen Kennzeichen und stand mutmaßlich unter Einfluss von Drogen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Staufenberg, B496, Autohof Lutterberg, später Stadtgebiet von Hann. Münden (Bereich Vogelsang, Kattenbühl, Bahnhof). Freitag, 08. April 2022, gegen 15:25 Uhr

HANN. MÜNDEN (as) - Am Freitagnachmittag (08.04.22) fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Göttingen ein Pkw BMW 316i auf dem Autohof Lutterberg (Landkreis Göttingen) auf. Das Fahrzeug entfernte sich über die B 496 in Richtung Hann. Münden. Eine Überprüfung der angebrachten Kennzeichen an dem Fahrzeug ergab, dass diese in Kassel als gestohlen gemeldet wurden.

Dem BMW wurde daraufhin gefolgt und am Ortseingang Hann. Münden mittels Signalgeber zur Anhaltung aufgefordert, um diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Das Signal missachtete der Fahrer jedoch und flüchtete unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln in Richtung des Wohngebietes Vogelsang / Galgenberg. Hierbei kam es zu mehreren gefährlichen Beinahekollisionen mit dem Gegenverkehr.

Auf der Bahnhofsrückseite kollidierte er schließlich mit einem Zaun und versuchte seine Flucht fußläufig fortzusetzen. Schließlich konnte er im Bereich der Bahnhofsgleisunterführung durch die verfolgenden Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es folgte ein Transport zur Polizeidienststelle nach Hann. Münden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 18jährige Fahrer aus der Gemeinde Staufenberg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Nach der Entnahme einer durch die Bereitschaftsstaatsanwältin angeordneten Blutprobe konnte der Fahrer die Dienststelle wieder verlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. Hierzu sind die Beamten auf der Suche nach entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern, welche dem flüchtenden BMW ausweichen mussten.

Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05541/951-0 bei der Polizei in Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell