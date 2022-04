Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Wyhl am Kaiserstuhl -- Küchenbrand macht Wohnung unbewohnbar

Freiburg (ots)

Am 07.04.2022, kurz nach Mitternacht, wurde der Integrierten Leitstelle in Emmendingen ein Gebäudebrand in einem Wohngebiet in Whyl am Kaiserstuhl mitgeteilt.

Festgestellt wurde, dass es in der Küche des mehrstöckigen Anwesens zu einem Brandausbruch gekommen war.

Alle im Obergeschoss und Dachgeschoss befindlichen Personen konnten rechtzeitig nach draußen gelangen. Zwei der insgesamt fünf Bewohner wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht, aber nicht schwer verletzt.

Der Sachschaden in der betroffenen Wohnung wird insgesamt auf etwa 30.000 bis 50.000 Euro geschätzt.

Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren Whyl und Endingen eingesetzt.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell